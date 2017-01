Nigeriansk funkhjälte död

”I only compose the type of music that will help the world” – William Onyeabor

Funkpionjären William Onyeabor har gått ur tiden, 70 år gammal. På senare år återupptäcktes den nigerianske musikerns unika musik av lyssnare över hela världen, tack vare utgåvor på David Byrnes skivbolag Luaka Bop. William Onyeabor hann släppa nio album mellan 1977 och 1985; skivor som då inte nådde de stora massorna. Detta var skivor med ett särpräglat sound, skapat i en för sin tid avancerad inspelningsstudio medan det fortfarande var ovanligt med syntar i Afrika. Skivor som han spelade in och tryckte upp på egen hand och efter eget huvud. Efter 1985 års Anything you sow blev Onyeabor pånyttfödd kristen och ville distansera sig från sin musik. Detta har bara ökat på mytbildningen och mystiken kring hans person.

En av de låtar som fått störst spridning är 1979 års Better change your mind, som finns med på flera prominenta samlingsskivor med nigeriansk och afrikansk musik. Det har bara gått lite mer än tre år sedan Luaka Bop-samlingen Who is William Onyeabor? landade och förbryllade musikkonnässörer. 2014 kom musikdokumentären Fantastic man från 2014, med fans som Damon Albarn och Femi Kuti. Lite Searching for Sugar Man-vibbar väntar via länken. Samma år gav William Onyeabor vad som sägs vara hans enda intervju, för brittiska BBC.

2014 spelade även supergruppen Atomic Bomb! Band Onyeabors musik på konserter och festivaler. (Se en konsert med dem här!) I gruppen ingick bland andra David Byrne, Damon Albarn från Blur och Gorillaz, Amadou & Mariam från Mali, jazzsaxofonisten och flöjtisten Charles Lloyd, Beastie Boys-affilierade Money Mark och Alexis Taylor från Hot Chip.

William Onyeabor dog fridfullt 16 januari 2017, men musiken har som bekant många liv.

Timo Kangas