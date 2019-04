Mycket jazz när Liralistan byggs på – från Melissa Aldana till Brad Mehldau

Starkt jazzfokus blev det i veckans uppdateringar, och vi startar tungt med pianogiganten Brad Mehldaus nya låt The Garden från hans kommande album Finding Gabriel, vilket syftar på ärkeängeln i Bibeln, en bok Mehldau lär ha närstuderat under arbetet med sin musik.

Också nästa låt bygger på ett liknande tema av dovt upplyftande hymn, vilket blev resultatet när Merit Hemmingson bjöd in några kvinnliga kollegor i studion för att skapa musik i fredens namn. Läs mer om det här!

Sen över till norska sångerskan och kompositören Karoline Wallace, vars musik är så där härligt … svårplacerbar! Vidare en låt från vokaltrion Trio Rop, som gav ut sin första i ep Hon kisar mot mig i dagarna, varefter vi släpper fram favoriterna i Fanny Gunnarsson Quartet som också kör på ep-formatet – här titelspåret från färska Share your past.

Saxofonisten Melissa Aldana har det både bubblat och kokat kring i flera år nu, och här får vi första låten från hennes kommande album Visions. Därefter lite Dylan på svenska med Vargen i duett med Mia Rosengren som framför Men bara om min älskade väntar (Ulf Dagebys version av Tomorrow is a long time).

Och vidare: amerikansk folk med Darrin Bradbury, ett par svenska jazznyheter med Martin Lindholm respektive kvartetten Sirius, och så sist Joey DeFrancesco som tar sig an klassikern The creator has a master plan tillsammans med självaste upphovsmannen Pharoah Sanders.

PL