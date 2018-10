Momi Maiga på scen när Jambadon Music lanseras i helgen

I helgen lanserar slagverkaren, producenten och klubbdrivaren Robin Cochrane sin skivetikett Jambadon, med Sverigepremiär för unga stjärnskottet Momi Maiga från Senegal.

Redan i kväll fredag är det dags för klubb Mariama på Pygméteatern i Stockholm, där Momi kommer att framträda uppbackad av en svensk kvartett där bland andra Erik Rydvall ingår på nyckelharpa – det lär blir en spännande mix som vi fick en liten försmak av på denna video från repetitionerna i går (se längst ner på sidan).

I morgon lördag fortsätter det på nya klubben Melange på Big Ben, också det Stockholm, där det blir en helkväll i den västafrikanska musikens tecken, med tre liveakter: Momi Maiga, Fanta Yayo (från Guinea Conakry) och liksom Momi senegalesiske Dawcoumba Diop med inbjudna vänner.

I nya numret av Lira intervjuar vi Robin Cochrane om hans satsning på att bygga en bro mellan det svenska och det senegalesiska musiklivet. Artikeln kan du läsa här nedan:

”När det gäller musik är jag den mest Afrika­intresserade människan i Sverige”, utbrister han glatt, funderar en halv sekund och tillägger: ”Jo, det vågar jag faktiskt säga.”

Robin Cochrane fick sin första djembetrumma som åttaåring och även om hans lika breda som djupa musikintresse tagit honom i de mest skilda inriktningar sedan dess har fascinationen för det afrikanska alltid funnits där och på senare år vuxit sig allt starkare.

Tanken om en egen skivetikett väcktes under en serie vistelser i Senegal de senaste åren. Med som mål att ge den afrikanska musiken den plats den förtjänar i Sverige och att skapa en kanal mellan de två länderna.

– Jag har producerat musik i tjugo år och kände att jag ville ha en samlad bas.

Han beskriver det själv som att han har tre ben att stå på, där det primära är hans roll som musiker. Det andra är intresset att föra samman musiker och arrangera saker – där kommer hans klubb Mariama in – och det tredje är hans arbete som producent.

– Här har mitt fokus alltmer handlat om att sprida västafrikansk musik, med respekt, och jag känner att jag har arbetat mig fram till ett mandat att göra den afrikanska musiken rättvisa.

– Tanken med Jambadon är att producera och promota musik som jag tror kan fungera både i Afrika och i Europa – annars har det ofta varit antingen eller. I Sverige hamnar den här musiken gärna i ett folk- och världsmusiksammanhang vilket kan kännas helt främmande för de afrikanska musiker jag jobbar med.

En av dessa är Momi Maiga, ett 19-årigt stjärnskott från Ziguinchor i Senegal, en koraspelare och sångare från samma Cissokhofamilj som bland andra Solo Cissokho och Sverigebaserade Maher Cissoko hör till.

– Momi betraktas som en popartist i Senegal. Hans musik rymmer traditionella element men är inte folkmusik för det.

Jambadon Music lanseras på en släppfest i oktober men två singlar med just Momi har redan släppts på strömningstjänsterna. Några fysiska skivor finns inte med i planerna i nuläget.

– Jag jobbar åtminstone till en början helt digitalt, cd som format är i sina dödsryckningar ändå, och man måste hitta andra vägar. I Afrika lyssnar folk enbart via Youtube eller mp3or som man delar från telefon till telefon, eftersom internet ofta är så dåligt. Och jag vill nå ut globalt, via bloggar och liknande, jag tror på den vägen framåt.

Patrik Lindgren