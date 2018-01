I dag är det exakt två år sedan David Bowie lämnade det efemära jordelivet, vilket han förstås gjorde med konstnärlig elegans i form av nysläppt skiva och en förebådande video – minns Lazarus!

En av alla otaliga människor han inspirerat är svenska Miriam Aïda, som under 2018 kommer att hylla David Bowie genom en serie tolkningar av hans låtar tillsammans med sin grupp bestående av Mats Andersson på sjusträngad gitarr samt Ola Bothzén och Finn Björnulfson på slagverk.

I dag släpps den första låten, en brasilianskt sval-varm remake av ärkeklassikern Space Oddity, Bowies allra första hit, från 1969, där en enveten berimbau sätter en lite kärvt pockande ton som kontrast till de mjukare gitarrvandringarna.

Hur kom det sig att du valde att ta dig an David Bowie just nu?

– Fröet kom ner i jorden när vi gjorde David Bowies Starman på mitt förra album Quatro Janelas. Efter det har jag fortsatt att lyssna och leta låtar. Jag hade så klart hört många av de största hitsen men det var faktiskt först då som jag började lyssna igenom hans album och upptäckte honom på riktigt.

Vad är det du tilltalas av?

– Förutom hans fantastiska musik så är det det hans starka kraft att ta sig utanför de givna ramarna, att bryta de sociala normerna för att utforska friheten i sin identitet och i musiken. Att ha mod att vara sig själv och även att våga förändras är ett budskap som vi vill inspireras av och vill fortsätta förmedla.

– Hans musik ligger en bra bit från den musik vi spelar med brasilianska rytmer och på en sättning med akustisk sjusträngad gitarr och två slagverkare, och det är en kul utmaning att tolka Bowies låtar och att försöka göra de till våra egna.

Hur gick tankarna musikaliskt kring just Space Oddity här?

– Vi vill fånga känslan av rymd och ensamhet … Ett av de återkommande teman som finns i Bowies låtar – människans ensamhet i rymden och ovissheten om vad som händer efter livets slut. Arrangemanget har vi repat fram tillsammans och Nisse Landgren är med som gäst. Amir Aly som mixat spelar en avgörande roll i skapandet av soundet vi ville åt här.

Vilken blir nästa låt vi får höra?

– Under våren kommer vi även att släppa Let’s dance och The man who sold the world. I september kommer albumet Loving the alien med ett knippe låtar från Bowies olika epoker och album.

text: Patrik Lindgren

bild: David Pahmp