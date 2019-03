Mattias Risberg gräver improguld i Bergslagen

På fredag släpps debutskivan med den nya superstar-combon Mattias Risbergs Mining, men redan i morgon onsdag är det releasespelning på Victoria i Malmö. Fem veckor senare väntar Fasching i Stockholm, det senare en konsert som kommer att sändas i SR P2.

Bakgrunden till projektet är att den från Bergslagen bördige keyboardisten och kompositören Mattias Risberg fick i uppdrag av Lindesbergs kommun att komponera och framföra ett verk av något slag. Spelplatsen blev gruvområdet Stripa, och till bandet handplockades favoriter från den svenska jazz- och improscenen – vilket blev ett veritabelt dream team med Mariam Wallentin på sång, Fredrik Ljungkvist på träblås, Dan Berglund på bas, Jon Fält på trummor, David Stackenäs på gitarr och Josefin Runsteen på fiol och slagverk.

Tur för svensk musik att gruvan inte rasade in den 25 augusti 2018 då verket uruppfördes och även spelades in – och nu alltså ges ut på cd som Live in Stripa, på skivbolaget Kullen Reko.

På de stundande livekonserterna ersätts Mariam Wallentin av Jennie Abrahamsson på sång.

PL