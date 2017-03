Mats Gustafsson näst i tur att tonsätta fem kvällar på Fasching

Frisinnade frijazzaren och notoriske skivsamlaren Mats Gustafsson blir vårens artist in residence på stockholmska jazzklubben Fasching. Under rubriken Listen up! kommer han att presentera en svit med fem konserter med start 12 april.

Tidigare har Goran Kajfeš och Isabella Lundgren hållit i varsin säsong och nu är det alltså dags för en tredje vända med en salig blandning av ”återuppståndna sextiotalsband, experimentband från Österrike, jazzpunk och fantastiska solister”.

Mats Gustafsson berättar själv i ett pressmeddelande:

– Jag vill röra om i grytan. Min förhoppning är att publiken kommer hit och verkligen lyssnar på ett djupare plan. Det är därför jag kallar konsertserien Listen up!. Jag vill erbjuda musik som berör på riktigt, säger Mats Gustafsson som själv också står på scen med Fire! och trion GUSH.

Eftersom hans relation till skivor är så innerlig kommer också en skivbutik att medverka varje kväll. De ställer ut sina skivor, dj:ar och säljer, framförallt vinyl.

– Det finns så många bra bolag och butiker som släpper och säljer fantastiska skivor, men ibland är de svåra att hitta. Jag vill hjälpa till att skapa kontaktytor.

Mats Gustafsson hoppas att varje tillfälle blir som en minifestival. Kvällen inleds med skivbutikernas dj:er, sedan en soloartist som följs av ett eller flera band.

– Målet med hela konsertserien är att skapa närhet till publiken och att ställa frågor. Att börja med extremt duktiga soloakter på scen är viktigt. Närheten som uppstår kommer att prägla kvällen. Enligt mig är detta radikal musik som måste upplevas på plats, säger Mats Gustafsson.

text: Patrik Lindgren

bild: Rikkard Häggblom

PROGRAMMET

12 april UP UMEÅ with Phil Minton, support Signe Emmeluth solo

10 maj ZU, support Anna Högberg solo

12 maj Radian, support Signe Dahlgreen solo

13 maj Fire!, support Sofia Jernberg solo, Isak Hedtjärn solo

22 maj Hedvig Mollestad Trio, GUSH & Sven-Åke Johansson, support Guds Söner gör jazzmirakel