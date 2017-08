Mästergitarristen Abercrombie har gått bort

Jazzgitarristen John Abercrombie har spelat sin sista ton – den 72-årige amerikanen avled i natt efter en period med hjärtproblem.

John Abercrombie har under fem decennier varit en väsentlig del av jazzens utveckling och sedan 1973 en av finetiketten ECM:s mest tongivande musiker.

Hans sound var ofta nedtonat och återhållsamt, men han gjorde också friare saker och experimenterade periodvis med elektronik.

Hans senaste och således sista skiva kom så sent som i januari i år, den spännande betitlade Up and coming med egna kvartetten som de sista åren bestod av Marc Copland på piano, Drew Gress på bas och Joey Baron på trummor.

Vi minns honom med ett meditativt smakprov från hans första ECM-skiva, Timeless, och även ett smakprov från nämnda sistlingsverk Up and coming. 42 år mellan inspelningarna.

PL