Martin Hederos tar över Uppsala Konsert & Kongress

2017 fyller Uppsala Konsert & Kongress – eller UKK som det heter i folkmun – tio år. Detta kommer att firas på en rad sätt men ett av de roligaste är att Martin Hederos får ställa samman ett musikprogram. I rollen som ”husockupant” får Tonbruket-keyboardisten nu bestämma över vilka musiker han vill samarbeta med. Fem Hederos-konserter blir det 2017 och tre av dem är nu spikade.

– Detta är de musiker och konstnärer jag ville jobba med i en drömvärld 2017 och nu händer det – om det inte faller ner en meteor på Uppsala, säger Martin Hederos, som vi i många år hörde i bandet The Soundtrack Of Our Lives men på senare tid även ihop med artister som Sofia Karlsson, Ane Brun, Sarah Riedel, Nino Ramsby och Fire! Orchestra.

Redan 12 januari kan vi avnjuta en konsert med Hederos och Jolie Holland från USA. Holland hämtar inspiration i blues, country, folk och jazz och var en av grundarna av bandet The Be Good Tanyas. Tom Waits och Nick Cave är två av Hollands största fans.

16 januari startar sedan Jolie Hollands Europaturné i duo med Samantha Parton. En runda som bland annat tar dem till Odense i Danmark 25 januari, men i övrigt går Norden förbi. Jolie Hollands senaste album är Wine dark sea som släpptes 2014.



Bägge musikerna spelar faktiskt fiol så det är inte omöjligt att det blir lite dylikt under konserten. I kompet finner vi Torbjörn Zetterberg på bas, Lars Skoglund på trummor samt en ännu oklar gitarrist.



Övriga två offentliggjorda konserter i Martin Hederos serie sker i tandem med Jesper Waldersten (18 februari) och Nina Persson (1 april).

Den första av dessa sker i samband med släppet av Martin Hederos allra första soloskiva. Albumets tio spår spelades in förra vintern och har kurerats av Sofia Karlsson. Konserten med Nina Persson kommer att bjuda på en del nyskrivet material jämfört med de tidigare konserter duon givit. Därtill kommer Linnékvartettens blåsare att ansluta.

Timo Kangas