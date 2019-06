Mama Mia, vilken gospel!

The Como Mamas

Fasching, Stockholm, 4 juni

Redan när Angela Taylor stapplar in på scenen med sin trotjänare till käpp i ena handen ser jag att den här konsertkvällen kommer att gå käpprätt åt … himlen. Angela Taylor har fått en pistolkula i kroppen vid en drive-by-skottlossning, för farlig att operera ur kroppen. Och hon har en röst som inte heller den går att operera ur kroppen; problem med astma verkar inte heller kunna rå på kraften och känslan i hennes djupa, starka sångröst.

Tillsammans med systern Della Daniels står hon där på jazzklubben Faschings scen en tisdag i juni. Hon är syster på minst tre olika vis: Hon är Angela Taylors biologiska syster, hon har jobbat i 48 år på Baptistsjukhuset i Memphis, och de båda är systrar i Mt Mariah Baptist Church hemma i Como, Mississippi, där de började sjunga ihop redan i späd ålder. Gospelvokaltrion rundas av med Ester Mae Smith, som känns lika mycket syster hon, och de tre damernas röster vävs in i varandras på ett sömlöst vis. De vandrar bredvid varandra med harmoniernas härlighet på samma vis som de vandrar Herrens väg mot försoning.

Kompet består av blott en man på elgitarr och en annan bakom trummorna. De två skapar en minimalistisk blues-soul-groove som landar någonstans mellan R L Burnside och Ry Cooder. Tidig Stax möter den lokala baren i Mississippi. Det har redan kommit två album med The Como Mamas på det pålitliga skivbolaget Daptone, som givit oss retrosoulhjältar som Sharon Jones och Charles Bradley. Bägge sorgligt bortgångna för inte så länge sedan.

Men The Como Mamas är livs levande. Och de skapar livskänsla med sitt kärleksfulla och spirituella framträdande. Ett framträdande som är mer än blott en show. Det är inte så mycket ”kom och titta på vår pyroteknik”. Eller, jo, det slår ju gnistor om deras röster och charmiga scennärvaro. The Como Mamas lyckas förvandla en svensk jazzklubb till något helt annat. Samtidigt väver de in jazziga passager mot slutet av en av låtarna. Låtarna bygger oftast på äldre gospelnummer, det är vissa fraser som upprepas och skapar en hypnotisk känsla.

Move upstairs heter senaste albumet, och en av kvällens många höjdpunkter är titelspåret. Tre tanter som är allt annat än töntiga. Efter konserten blir Della Daniels kvar på scenen och tackar varenda kotte, hon är så överväldigad över att få komma till Sverige och sjunga Herrens lov. Det får hon gärna lov att göra fler gånger.

Timo Kangas

Ikväll medverkar The Como Mamas på Clandestino Festival i Göteborg.