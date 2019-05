Lullaby of the leaves – nytt grepp om välkänd musik

Crowdfunding – en form av insamling från personer och aktörer som själva tar del av resultatet – har blivit ett populärt sätt att finansiera önskvärda produkter som annars kanske aldrig skulle bli till. Om du har en nischad idé så kan det gå riktigt bra. I sångerskan Iréne Lundbergs fall var idén att enbart spela in jazzstandards skrivna av kvinnor.

– När jag letade ny repertoar för några år sedan började jag hitta information om de här kvinnorna som på 1930- och 40-talet lyckades skapa sig karriärer som låtskrivare på New Yorks Tin Pan Alley. Idén väcktes då att spela in en skiva med temat kvinnliga låtskrivare, berättar Irene.

Skivan presenterar tio kvinnliga låtskrivare, främst kompositörer men också ett antal textförfattare.

– Här finns exempelvis Dorothy Fields som skrev text till mer än fyra hundra sånger. Bland kompositörerna finns bland andra Ann Ronell som skrev Willow weep for me, Maria Grever med What a difference a day made och Kay Swift som står bakom bland annat Fine and dandy.

Varför ville du göra en sådan produktion?

– Det kändes roligt och viktigt att presentera det här materialet. Flera av sångerna är mycket välkända men det är inte allmänt känt att det finns en ”upphovskvinna” bakom dem. Andra sånger kan vara lite mer bortglömda men är vackra låtar.

Iréne Lundberg finansierade delvis produktionen av skivan med en crowdfunding-kampanj.

– Förutom en chans att få en liten medfinansiering såg jag den också som en möjlighet att nå ut lite mer med berättelser om ”mina” kvinnliga låtskrivare. Under kampanjen presenterades de efterhand med korta biografier.

Hur ser du på resultatet, är du nöjd?

– Jag är mycket glad över den här skivan. Det är fantastiska låtar, och jag har med mig så fina musiker i Håkan Broström, Mathias Algotsson och Svante Söderqvist. Det hela blev väldigt bra tycker jag. Den roligaste effekten av kampanjen är att jag fick kontakt med en italiensk jazzsångerska som intresserat sig särskilt för kompositören Irene Higginbotham, och turnerar med enbart dennas sånger.

Eva Nikell

PS: Iréne Lundberg Quintet framför musiken live på Glenn Miller Café i Stockholm 5 maj.