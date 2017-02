Livemusik så in i Norden

Efter succén med duon Shovels & Ropes Sverigebesök i januari kan vi konstatera att den lilla, entusiastiska bokningsfirman Northern Trail har nya, spännande saker på gång. En räcka tunga akter från USA är på ingång.

Närmast kommer forna American Music Club-sångaren Mark Eitzel till Sverige. Dock blott för en ynka konsert, på Folk å Rock i Malmö 26 februari. Eitzel har sitt färska, tionde soloalbum i bagaget. Tidigare Suede-gitarristen Bernard Butler har hjälpt till att forma albumet Hey Mr Ferryman som är mästerlyrikerns första skiva på tre år. Strakare än på länge från Eitzel, på kvalitetsetiketten Decor dessutom.

I mars kommer sedan Courtney Marie Andrews för tre konserter. Henne har vi kunnat uppleva som gitarrist och körsångare bakom andra artister, inte minst i Damien Jurados band. I höstas släpptes soloalbum Honest hemma i USA och Andrews jämfördes med namn som Joni Mitchell och Ryan Adams. Snart hamnade plattan på en lång rad årsbästa-listor, och nu har skivan släppts även på våra breddgrader via brittiska Loose Musics försorg, där Andrews blir stallkamrat med såna som Sturgill Simpson och The Handsome Family. Alla som vill se om Courtney Marie Andrews levererar även live bör bege sig till Folk å Rock i Malmö (17 mars), Pustervik (18 mars) eller till gratisgigget på Bar Brooklyn i Stockholm (19 mars).

Mer psykedeliska tongångar blir det när Moon Duo återvänder till Sverige. Kägelbanan i huvudstaden får besök 31 mars och Pustervik på framsidan gästas 1 april. Färska albumet Occult architecture vol. 1 – på spännande etiketten Sacred Bones – är bara första halvan av duons nya musikaliska reseäventyr, med en uppföljare på väg senare i år.

Precis som i fallet Mark Eitzel ovan så kommer kultfiguren Alejandro Escovedo endast till Folk å Rock i Malmö. Texashjälten Escovedo började med olika punkband men på 1980-talet mötte vi honom i tidiga altcountry-pionjärgrupper som Rank & File och The True Believers. De senaste 25 åren har han ägnat sig åt en rosad solokarriär, med en lång rad album under bältet. Nyligen kom Burn something beautiful ut på Concord Music Group och här möter vi en samlad Alejandro Escovedo som visar sina många sidor. Rootsrock möter Johnny Thunders-brännande elgitarr. R.E.M.-mannen Peter Buck och samma orkesters extramusiker Scott McCaughey (även känd från The Minus 5) har bistått med den äran.

Det stora kapet får ändå anses vara Jason Isbell & The 400 Unit (bilden ovan). Alt-country-gruppen är just nu i slutfasen av att göra klart uppföljaren till Grammy-vinnande albumet Something more than free som släpptes för två år sedan. Den nya plattan är beräknad att landa i sommar och är återigen inspelad med producenten Dave Cobb på hans hemmaplan i Studio A i Nashville. Cobbs namn finner vi sedan tidigare på produktioner med Sturgill Simpson, Shooter Jennings, Anderson East och Chris Stapleton.

Albumet innebär första gången på sex år som gruppnamnet Jason Isbell & The 400 Unit åter finns på ett nytt skivomslag. För Sveriges del väntar konsert på Münchenbryggeriet 12 november, och ingen mindre än Tift Merritt – även hon från USA – agerar uppvärmare. Alldeles nyss släppte Merritt det rosade Stitch of the world, hennes första album på fem år. Musiken är skapad i intimt samarbete med Sam Beam från Iron & Wine.

