Liveinspelning med EST ges ut i maj

I juni är det tio år sedan svensk jazz kanske största internationella stjärna någonsin – Esbjörn Svensson – tragiskt avled i en dykolycka.

EST må därmed ha blivit historia, men en levande sådan, bland annat genom EST Symphony-projektet.

Nu är det dags för en helt ny skiva med tidigare outgivet EST-material att se dagens ljus. Det handlar om en konsert inspelad på The Barbican i London 2005, och skivan som släpps på bolaget Act den 11 maj heter helt sonika Live in London, lite som ett komplement till den hyllade Live in Hamburg som spelades in 2006 och gavs ut året därpå.

Live in London blir EST:s tredje liveskiva genom åren, och den första som släpps efter Esbjörns bortgång.

text: Patrik Lindgren

bild: Jim Rakete