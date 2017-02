LIRALISTAN: 31 januari

VECKANS …

… ÄNTLIGEN betyder att det i alla fall SNART är dags för skönaste Valerie June att följa upp det fantastiska album vi lyfte fram 2013, Pushin’ against a stone. Skramlig men modern rootsmusik från djupet av den amerikanska södern. Albumet The order of time skulle ha släppts i dagarna men är nu framflyttat till 10 mars verkar de. Nåja, det finns några singelspår att njuta av så länge, däribland denna rökare:

… KONSERT (1) är mötet mellan polska klezmerfantomerna Kroke och sångerskan Anna Maria Jopek. Kan bli något långt utöver det vardagligt vanliga. Men inget för personer med beröringsskräck! Om ni fattar. Kolla in fint liveklipp här nedan. De spelar på Nefertiti i Göteborg 2/2, på Södra Teatern I Sthlm den 3/2 och i Oslo den 4/2.

… VÄSEN hörde vi från Mikael Marin som hälsade att hans trios nya album nu är helt färdigt och kommer att släppas i april! Så här skrev han på sin Facebooksida: ”Väsens studioalbum nr 11 är nu inspelad och släpps i april. Tack Roger och Olov för alla miljoner toner vi alstrat tillsammans. Tycker att det är rätt otroligt vad vi åstadkommit under snart 30 år.”

… DOKUMENTÄR handlar om svensk reggae, heter Styr den opp och börjar 1971 med Bob Marleys Sverigebesök och vidare i en intervju med Peps Persson och sedan ända fram till samtiden. Filmen är gjord av Mikael Ek, vilket Svt lite nonchalant undviker att berätta. Se den här: http://www.svtplay.se/video/12128754/styr-den-opp/styr-den-opp-avsnitt-1?info=visa&tab=senast

… ÅTERUPPSTÅNDELSE är klassiska och kultiga brittiska klubb-jazz-zinet Straight No Chaser som under 1990-talet ständigt blickade framåt och stakade ut en egen, tongivande väg genom musiken genom att lyfta fram den moderna, genreöverskridande, gatusmarta jazzen och klubbmusiken. Nu återlanseras den i, uppges det, en lyxigare exklusiv version.

… KONSERT (2) är med samiska Ára som firar sitt nya eminenta album Girkásit med två spelningar, den första som en del av Göteborgs Filmfestival imorgon onsdag, den andra mer på hemmaplan, närmare bestämt Jokkmokks marknad 3 februari. Där för övrigt även grymma Glesbygd’n lirar samma kväll.

… CROSS KITCHEN uppstår när jazzpianisten Brad Mehldau möter bluegrassmandolinisten Chris Thile (ja, bägge har prytt varsin Lira-etta!) på ett album som just släppts via Nonesuch.

… HEJDÅ säger slagverkaren och mycket mer Beche Berger som meddelar att 2017 blir hans sista år som aktiv musiker – han fyller 75 i höst och tycker att det får vara nog nu. Vi håller inte med men respekterar motvilligt hans beslut och återkommer med mer info om allt han tänker ställa till med under året …

LIRALISTAN är redaktionens samlade tankar om det som är aktuellt just nu i musikvärlden.

