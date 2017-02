LIRALISTAN: 21 februari

VECKANS …

… VETERAN är Tore Berger (Gunder Hägg, Blå Tåget, Norra Station) som likt namnen Bengt antyder att den officiella karriären närmar sig sitt slut (infoga valfritt skämt om slutstation, slutlopp el dyl) – åtminstone att den skiva han ger ut till våren kommer att bli hans sista. Men han tänker sluta in style och albumet Stora frågor, inga svar kommer att föregås av inte mindre än tre singlar av vilka den första släpps nu. Upplands Väsby Bibliotek heter den 17 verser långa och 8 1/2 minuter långa sången av närmast Dylanskt krönikerande stuk (tänk Desolation Row) som handlar just om biblioteket i Upplands Väsby.

… UPPTÄCKT är den schweiziska jazzsångerskan Lucia Cadotsch som lite i medieskugga gett ut ett urbota fint album tillsammans med två svenska musiker. Otis Sandsjö på saxofon och Petter Eldh på kontrabas sätter an en oerhört känslig och tät och fri ton i deras gemensamma tolkningar av trodde man redan innan och utan-tolkade klassiker. Här en vi känner till från Nina Simone.

SPEAK LOW by LUCIA CADOTSCH

… KONSERT är sedan länge utsåld och är med den israeliske stjärnan Idan Raichel som på Victoriateatern i Malmö på torsdag gör en specialare i samarbete med sångerskan Louisa Lyne. Här ett klipp från ett av hans album.

… ALBUMTITEL måste vi nog säga att Sylvia Vrethammar gett sin kommande brasilianska kärleksaffär – The girl from Uddevalla heter den skiva som kommer den 24 mars och, förstås, rymmer klassikern The girl from Ipanema.

… ALBUMTITEL (2) är Bakgrundsmusik, vilket nog knappast är att vänta sig av musiken på den lp som nu ges ut av trion Per Texas Johansson, Konrad Agnas och Johan Graden. Vad de spelar? Idel musik av pianisten Lennie Tristano (nedan)! Läs mer i nästa nummer av Lira.

… POLSKA (nej, vi kan inte riktigt släppa ämnet) har liksom Vrethammarskivan ovan viss latinamerikansk koppling och är hämtad från en skiva med multiinstrumentalisten Olle Linder som nu långt senare görs tillgänglig digitalt. Brasilienpolskan här med förutom Linder på pandeiro även Emma Reid på fiol och Roger Tallroth på gitarr är bland det svängigaste vi hört. Hela skivan Fullt av folk kommer att nysläppas i mars, tills vidare nöjer vi oss med denna!

