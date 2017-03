Lee ”Scratch” Perry och Mad Professor till Sverige

Samma helg som Håkan Hellström drar in på Stadion och Radiohead intar Globen kommer två andra giganter till Stockholm. Två av dubmusikens allra mest legendariska namn gör gemensam sak på Fasching söndagen den 11 juni. Det kan vara värt att notera om tidigare nämnda övningar redan står på agendan. Och fungerar i sig självt som hett eftertraktad konsertupplevelse.

Få andra artister har betytt lika mycket för hur vi gör, producerar och upplever musik som Lee ”Scratch” Perry – som är den som rockar sockarna ovan, dagen till ära. Hans banbrytande dubexperiment på Jamaica har givit upphov till så många ringar på vattenytan att de inte går att räkna längre. Han hjälpte fram den unge Bob Marley, och när punken kom ville The Clash samarbeta. Andra artister Perry jobbat med inkluderar Junior Murvin, The Congos, Max Romeo, Adrian Sherwood och Beastie Boys. Bland beundrare som gästat Perrys skivor kan nämnas Keith Richards, George Clinton, Moby, David Lynch och Ari Up från The Slits.

Mad Professor – till vardags Neil Fraser – har varit en ledfigur inom brittisk reggae och dub sedan 1980-talet, och har även arbetat med storheter som Massive Attack, Sade, Ruts DC och The Orb. Ihop med Lee Perry har professorn hunnit samarbeta på närmare ett tiotal album.

En extra kul detalj är att Andreas Tilliander, en av Sveriges internationellt mest hyllade producenter inom elektronisk musik, värmer upp på Fasching. Han har visat på sin kärlek till dub i allmänhet och Lee Perry i synnerhet genom åtskilliga låttitlar genom åren.

Timo Kangas