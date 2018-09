Lars Ekman ger ut New York-dokument

Lars Ekman dokumenterad i New York, jazzens mecka. Foto: Yusuke Suzuki.

Förr eller senare tar sig de flesta jazzmusiker till New York – så också kontrabasisten Lars Ekman som nu ger ut valda dokument av sina äventyr over there i form av en serie ep-skivor.

Del ett av The Brooklyn Diaries släpptes i fredags, en digital ep där han bildat kvartett med tre New York-lokala men globala musiker: den spanske saxofonisten Gianni Gagliardi, den israeliske pianisten Nitzan Gavrieli och den amerikanske trummisen Jesse Simpson.

Tre egenkomponerade stycken avslutas passande nog med en tolkning av Richard Rodgers Manhattan.

PL