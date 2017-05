Kvinnorna tar plats i bluesen

Ladies Got The Blues vill visa att musikhistorien inte bara innehåller män. Sister Rosetta Tharpe, Big Mama Thornton och Bonnie Raitt tillhör kvinnorna som hyllas i föreställningen.

När vi tänker på bluesmusiken tänker vi ofta på folk som Robert Johnson, Muddy Waters, John Lee Hooker och så vidare. Detta vill Ladies Got The Blues ändra på. Därför ordnas en årlig hyllningskonsert till musikhistoriens alla stora kvinnliga bluesmusiker på jazzklubben Fasching i Stockholm, arrangerad av musiker ur den yngre, svenska bluesgenerationen. Ladies Got The Blues kan upplevas 28 maj och det är tredje året i rad evenemanget arrangeras.

Ett fast husband med åtta musiker – numera inklusive en blåssektion – utökas med en uppsjö gäster, bland annat Louise Hoffsten.

Publiken kan förvänta sig musik av bluesdamer som Susan Tedeschi, Memphis Minnie och den nyligen Sverigeaktuella Bettye LaVette.

I augusti medverkar även Ladies Got The Blues på festivalen Urkult.

Timo Kangas

Husbandet:

Ida Bang – sång, Moa Brandt – gitarr, Lovisa Sjöberg Nordahl – gitarr, Elin Öberg – munspel , Tove Brandt – bas , Malin Ahlberg – keyboards, Amanda Savbrant – trummor

Årets Gäster:

Louise Hoffsten – sång

Julia Lotta Tinglöf – sång

Hanna Svensson – sång

Ida Andersson – sång

Charlotta Andersson – gitarr

Lisa Grotheus – saxofon, klarinett

Nadia Hamouchi – Trumpet

Liveklipp från förra årets konsert: