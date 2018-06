Kronoskvartetten tilldelas årets Womex-pris

Den ambulerande årliga världsmusikmässan Womex delar varje år ut sitt Womex Artist Award till en framstående artist i genren. Efter de senaste årens Oumou Sangaré, Mariza, Calypso Rose och Cheikh Lô meddelades i dag att 2018 års utmärkelse går till den ständigt gränsöverskridande stråkensemblen Kronos Quartet.

Ur motiveringen:

”San Francisco’s Kronos Quartet is arguably the most diverse string quartet when it comes to repertoire. Throughout over 60 studio recordings and countless performances all over the globe, Kronos Quartet have taken two violins, viola and cello to entirely new horizons. They have earned worldwide acclaim not only for travelling from minimal music and contemporary composition to jazz and for collaborations with iconic pop stars and avant-garde artists such as Laurie Anderson, but also for their work with Azerbaijani composer Franghiz Ali-Zadeh, Chinese pipa player Wu Man, Argentine composer and bandoneon player Astor Piazzolla, Indian singer Asha Bhosle and Trio Da Kali from Mali. Their music celebrates openness, curiosity, and intercultural dialogue; what could be more deserving of the WOMEX Artist Award than this?”

Womex hålls i år i Las Palmas på Gran Canaria den 24-28 oktober.

