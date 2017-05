Kris Kristofferson till Sverige i höst

Kris Kristofferson är klar för en Sverigerunda i höst. Summa fem spelningar blir det för den amerikanska countrystjärnan, vars album The Cedar Creek sessions släpps i juni.

Skivan är inspelad under tre dagar sommaren 2014, direkt efter hans 78-årsdag, i Cedar Creek-studion i Austin, Texas. De 25 låtarna på dubbel-cd:n är nyinspelningar av Kristoffersons gamla alster, och releasen den 17 juni sammanfaller med artistens 80-årsdag den 22 juni.

Lyssnarna kommer att få höra nya tolkningar av allt från Sunday mornin’ comin’ down till Me and Bobby McGee. Kollegan Sheryl Crow sjunger duett i The Loving kind, en komposition som Kristofferson inte spelat in själv tidigare men som gjordes känd av Johnny Cash och June Carter Cash.

Countrysångaren, låtskrivaren och skådespelaren Kristofferson har alltid haft ett speciellt band till Sverige. Kris farfar Lars Christofferson utvandrade till USA i början av förra seklet och 2008 utsågs sångaren till Dalarnas första hedersambassadör.

I mars hölls en hyllningskonsert för Kris Kristofferson i Nashville, med artister som Willie Nelson, Emmylou Harris, Rosanne Cash och Eric Church.

Timo Kangas

Kris i Sverige:

12/9 Malmö

15/9 Vara

17/9 Kalmar

18/9 Göteborg

20/9 Stockholm