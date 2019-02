Kamasi Washington till Sverige i juni

Jazzfinsmakarna må fnysa, men Kamasi Washington och hans gelikars genomslag i breda musikkretsar har fått in jazzen i nya rum, både musikaliska och publika. Det är inte många artister oavsett kategori som spelat två gånger på Way Out West till exempel.

I dag meddelades det att han i sommar kommer tillbaka till Sverige med sitt band The Next Step för en spelning på Berns i Stockholm den 2 juni. Biljetterna släpps på fredag och lär gissningsvis ryka illa kvickt. Sedan tidigare var det klart att han spelar på Heartland Festival 1 juni i Danmark och i Oslo den 3 juni.