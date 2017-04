Kamasi Washington byter stall och släpper nytt

Tenorsaxofonisten Kamasi Washington var 2015 års stora jazzsensation med sin mäktiga debut The Epic, en skiva som sannerligen gjorde skäl för sin titel – 172 minuter och tre cd-skivor lång som den var.

Han har turnerat flitigt sedan dess med sitt band The Next Step, och har bland annat kunnat avnjutas på Fasching och hipsterfestivalen Way Out West.

Och på tal om nästa steg så är det dags alldeles snart för det, när en ny singel släpps på nya, brittiska skivbolaget Young Turks – liksom hans amerikanska (lite oklart om han helt lämnat den) etikett Brainfeeder inget självklart jazzbolag, men talande för hans crossoverpotential gentemot en yngre indiepublik med stallkamrater som The XX.

Nya singeln Truth släpps inom kort och är en typisk Kamasi-dänga, 13 minuter lång med stråkar, körer och hela paketet. Vi hoppas snart på en publik lyssningslänk – tills dess får vi nöja oss med en liveinspelning från i fjol på en brittisk festival. Håll till godo!