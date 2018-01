Singersongwriter-ikonen och medborgarrättsaktivisten Joan Baez är aktuell med ny musik. Den 2 mars släpps hennes nya album Whistle down the wind och samma dag inleds en världsturné med start i Stockholm, på Waterfront, och hon spelar dagen efter på Malmö Live och den 10 mars i Göteborgs Konserthus.

Whistle down the wind är hennes första studioskiva på tio år och spelades in under en tio dagar lång session i Los Angeles tillsammans med producenten Joe Henry. Låtmaterialet är en personlig samling sånger av några av hennes favoritkompositörer, som Mary Chapin Carpenter, Kathleen Brennan och Josh Ritter.

Mer oväntat kanske men logiskt är valet att tolka Anohnis (tidigare Antony & The Johnsons) låt Another world, som hon tidigare kunnat höras göra live på scen.

Den 76-åriga Baez säger själv i ett uttalande att detta blir hennes sista större turné, men att hon ”ser fram emot att ge sig ut på vägarna med detta nya album som jag är mycket stolt över”.

Titelspåret, en tolkning av Tom Waits (och Kathleen Brennans) fina Whistle down the wind från albumet Bone machine, kan höras här nedan.

text: Patrik Lindgren

bild: Jim Gilbert