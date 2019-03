Jazzsångerskan Frida-Hedvig skivdebuterar med Gustav Lundgren Trio

Trodde ni att vågen av unga och sällsamt begåvade svenska jazzvokalister var över? Tänk om, för här tar nästa klivet ut i rampljuset.

Frida-Hedvig Roth Sandberg är från Växjö men bor sedan några år i Stockholm där hon framträtt flitigt i olika sammanhang, bland annat tillsammans med Gustav Lundgren med vars trio hon nu skivdebuterar med en dubbelsingel, där hon tolkar dels den av Nina Simone odödliggjorda standarden I wish I knew how it would feel to be free, dels ärkeklassikern My foolish heart fast i Bo Sundströms nyligen gjorda översättning Mitt dumma jag.

Igår spelade Frida-Hedvig och Gustav Lundgren Trio i Växjö, och ikväll väntar Hässleholms Kulturhus!