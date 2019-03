Isabella Lundgren hyllar Bob Dylan på nya inspelningar

”Man kan undra varför någon, likt jag själv, är dum nog att ta sig an en av musikhistoriens största ikoners alster, eftersom att göra det bättre än han gjort det, är en omöjlighet. Att göra det annorlunda däremot, det är en möjlighet!”

Så skriver Isabella Lundgren i den programförklaring som presenterar detta projekt, där hon alltså ger sig på att tolka Bob Dylans låtar.

Om några veckor släpps en nedtonad version av You’re gonna make me lonesome when you go (från Blood on the tracks), men redan i dag fredag släpps en egenskriven hyllning till den Bob Dylan som inspirerat Isabella Lundgren sedan hon först hörde honom – och till sin egen förvåning blev helt uppslukad av.

”Jag blev förtrollad, överväldigad och uppslukad av musiken jag hörde. Stora ord jag inte förstod, namn jag aldrig hört, toner som resonerade så klart med min själ att jag för en stund upplevde att jag lämnade jordens yta. Transcendens kallar man det, att uppleva något som når bortom den empiriska sinnevärldens gränser.”

Hyllningslåten heter Out of the bell jar och är alldeles fullpepprad av referenser och citat ur Dylans värld. En blinkning kanske till Dylans eget sätt att ständigt hänvisa vidare.

”Min kärlek till Robert Zimmerman tog mig till biblioteket och i timmar satt jag där, 16 år gammal och grävde i gamla dammiga böcker. Vem var Ezra Pound och T.S. Eliot? Vad gjorde Verlaine och Rimbaud? Medgar Evers och Hollis Brown, vad hade hänt med dom? Blind Willie McTell och Woody Guthrie hur lät deras musik? Robert Zimmerman öppnade upp en helt ny värld för mig, en värld som tog mig långt utanför de fyra väggar som utgjorde mitt flickrum.”

”Bob Dylan är, både som människa och musiker, en spännande kombination av traditionalist och innovatör. Allt han har gjort är tydligt sprunget ur det som kommit innan, han hyllar och förvaltar sina idolers arv, och han erkänner ödmjukt att han blivit den han är på grund av alla de som fattat pennan, greppat gitarren och tagit ton innan han gjorde det. Men han har samtidigt aldrig gjort avkall på sin egen individualitet. Så fort någon trott sig ha förstått eller definierat honom, har han gått åt motsatt håll. För att han är rebell? För att han är barnslig? För att han inte kan bestämma sig? Nej. För att han är en sökande och fullkomligt orädd människa. Så vill jag också vara och det är därför jag gör den här skivan. ”

Det ännu obetitlade albumet planeras att ges ut under tidig höst.

Patrik Lindgren

Lyssna på Out of the bell jar här: