Intensiv americana-helg stundar

September är här och då verkar det vara läge för en rejäl dos country, folk, americana, soul och garagerock. Två ambitiösa endagsfestivaler står för dörren. En i Göteborg och en i Stockholm. Delvis med samma akter på scen.

Another summer of love äger rum ikväll fredag på Pustervik i Göteborg och trots två tunga avhopp lär det bli många goda musikupplevelser vid Järntorget. Det är Colter Wall och Miranda Lee Richards som inte kan spela i Göteborg. Brent Rademaker från Göteborgskvällens ”huvudband” Gospelbeach hoppar in som ersättare och serverar ett exklusivt akustiskt Beachwood Sparks-solo-set med låtar från hans tidigare band och karriär.

Gospelbeach är ett band från Los Angeles där Brent Rademaker, känd från Beachwood Sparks, The Tyde och Further) slagit sig ihop med Jason Soda (Watson Twins), Neal Casal (Chris Robinson Brotherhood, Ryan Adams & the Cardinals, Hard Working Americans), Tom Sanford (Beachwood Sparks) och Kip Boardman (Watson Twins).

Förutom GospelbeacH och Brent Rademakers solo-set spelar även Muck & The Mires och Sleeping Beauties från USA under Another summer of love.

STHLM Americana har Lira berättat om tidigare. Det är en ny endagsfestival i huvudstaden som hålls på lördag 2 september. Bokaren Northern Trail, som brukar ta country/americana/roots-akter till Sverige, ligger bakom festivalen som stoltserar med Gospelbeach, Dylan LeBlanc, Miranda Lee Richards, Parker Millsap, Spirit Family Reunion, Dustbowl Revival och Christopher Paul Stelling från USA, norska Darling West samt svenska Good Harvest, Christian Kjellvander, The Tarantula Waltz, Marlene Oak och Jesper Lindell. Platsen för denna bonanza av nordamerikansk roots-rock, country, soul, folk och bluegrass är Södra Teatern där två scener sjuder av musik från klockan 13.00 på lördag.

För att knyta ihop påsen spelar sedan Dylan LeBlanc på Pustervik i Göteborg på söndag kväll.

Timo Kangas