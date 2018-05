Hyllade Laura Veirs till Sverige – och Sthlm Americana utökar

Laura Veirs är den Portlandbaserade låtskrivaren, folkindiesångerskan och altcountry-artisten som allt fler fans inte kan få nog av. Hon skivdebuterade 1999 med ett självbetitlat album där hon framförde sina låtar ensam med en gitarr. Sedan dess har Veirs hunnit med kritikerrosade skivor som 2004 års Carbon glasier och July flame som kom 2010. Efter en sejour på Nonesuch Records är hon idag tillbaka på egna etiketten Raven Marching Band, fast i Europa släpps hennes skivor via brittiska Bella Union som även huserar Father John Misty och Jonathan Wilson.

I april släpptes albumet The Lockout som är Lara Veirs tionde. Albumet har producerats av Veirs äkta make, den Grammynominerade producenten Tucker Martine, för tillfället även aktuell med First Aid Kits senaste album. Tidigare har Martine arbetat med artister som My Morning Jacket, The Decemberists, Neko Case och Karl Blau. Nya plattan gästas av musikerkollegor som Sufjan Stevens, Karl Blau och Jim James (My Morning Jacket). Steve Moore, bekant från First Aid Kits kompband hörs också.

2016 år släppte den hyllade trion Neko Case, Laura Veirs och k.d. lang den rosade skivan Case/Lang/Veirs. När Laura Veirs nu kommer till Sverige gör hon Nalen blott åtta dagar innan Neko Case spelar där. Veirs framträder på Mejeriet i Lund 20 oktober, på Nalen i Stockholm 21 oktober och på Oceanen i Göteborg 22 oktober.

I en liknande musikaliska anda verkar endagsfestivalen Sthlm Americana som hålls 16 juni på Mosebacke i Stockholm. Nu går festivalen ut med att den lägger till en ny scen inne i Södra Teatern, kallad Södra Bar.

Där spelar de nytillkomna namnen Matthew Logan Vasquez och svenskarna I’m Kingfisher, Erik Palmqwist och The Green Line Travelers. Sedan tidigare är Jason Isbell & The 400 Unit, The Handsome Family, John Moreland, Sarah Shook & The Disarmers, The Americans och Hayley Thompson-King från USA klara. Kanada representeras av Colter Wall, Lindi Ortega och Whitney Rose. Ingen dålig line-up, det där.