Hjärtlig jazz med Charlie Haden i fokus

Göteborgskapellet minns Charlie Hadens Liberation Music Orchestra

Musikalisk ledning och solist: Per Thornberg

Göteborgs Litteraturhus 23 mars

Göteborgs mest politiska jazzband minns basisten Charlie Haden fem år efter dennes frånfälle. För de som inte hört talas om Haden kan berättas att han föddes i Shenandoah, staden som kanske mest är känd för låten med samma namn och som är ett nästan överdrivet melodiskt folkmusikaliskt stycke. En melodi som de mest inbitna smörsångare gillar att sjunga a cappella.

Och nog tror jag att detta, via Hadens sjungande basspel, går igen i kvällens konsert, för den kännetecknas förutom av en repertoar med tydlig politisk touch även av att det är en samling både kända och vackra melodier som framförs. Från Per Thornbergs mjuka och melodiösa tenorsaxofon i Hadens egen First song, till avslutande Vi äro tusenden från Tältprojektet.

En lite lustig detalj angående ovan nämnda låt och projekt är att Shenandoah som många kanske minns var en brottarhit med Jan Lindblad, året var 1977 och det var även det året Tältprojektet reste land och rike kring med arbetarrörelsens historia, men det hade kanske inte Haden koll på och osäker är jag huruvida den progressiva musikrörelsen hade koll på Haden.

Hadens första stora projekt var hans Liberation Music Orchestra, ett band vars verksamhet inte bara gick ut på att spela jazz utan även protestera mot världens orättvisor och vid starten i första hand mot Vietnamkriget. Och det är detta band Göteborgskapellet inspirerats av till kvällens konsert. Göteborgskapellet är lika brett i sin verksamhet som Charlie Haden var, så i programmet ingår även den svenska nationalsången i mollversion, samt Hans Eislers Enhetsfrontsång. Och allt spelas i Hadens anda, melodiöst men i udda arrangemang.

En hastig koll på Hadens cv visar samarbete med storheter som Ringo Starr, Yoko Ono, Norah Jones, Keith Jarrett, Ornette Coleman och Elvis Costello. Får erkänna att mina kunskaper om Haden innan konserten var minimala, liksom även de om kvällens huvudsolist och dirigent, men båda gav absolut mersmak. Göteborgskapellet själva består av blåsare på olika kunskapsnivå men en sak har de gemensamt och det är att hjärtat sitter till vänster och slår hårt men känslosamt för musiken de framför.

Text och bild: Bengt Edqvist