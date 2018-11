Groupa släpper nytt med miniturné

Groupa har alltid gått sina egna vägar, och fortsätter att utforska ny mark fyra decennier in i karriären. Förra skivan gavs ut under konceptnamnet Kind of folk, och fokuserade på svensk traditionsmusik men förstås i Groupas högst egna tappning. Nu kommer volym två i den serien, den här gången med undertiteln Norway.

”Terje Isungset, Mats Edén och Jonas Simonson låter på sitt unika sätt musiken ta tid och utvecklas långsamt, och resultatet är ljuvligt vackert”, skriver Liras Rasmus Klockljung i recensionen.

I morgon inleds en tre spelningar kort releaseturné i södra Sverige, med start på Musiken Hus i Göteborg i morgon tisdag, vidare till Kirsebergs Kulturhus i Malmö på onsdag och på torsdag väntar Teater Sagohuset i Lund för trion.

Lira kommer att finnas på plats på Göteborgsspelningen, som blir en helkväll med bandet Glitterfittan som spännande uppvärmningsakt. Kolla in eventet på Facebook här.