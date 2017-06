Grindarna till Graceland står öppna för Earle

Justin Townes Earle

Nalen, Stockholm, 16 juni 2017

Mod. Närvaro. Uttryck. Justin Townes Earle, Nashville-son i exil, har allt detta tatuerat i sinne och stämband till den grad att han kan kliva in på ett förväntansfullt Nalen i kamrerssvid; skjorta, slips, kavaj och chinos och blåsa igång den tillbakalutade rockabilly-rökaren Champagne Corolla med ett leende i mungipan.

Earle är svårt jetlaggad men kör första halvan av konserten på landningsluft. Justin Townes spelar tajt percussivt och clawfinger-spel på sin svartvita akustiska Loar medan Paul Niehaus fyller på blåslinjerna i Maybe a moment. One more night in Brooklyn bryter upp låtföljden från den nya starka skivan Kids in the street och möts av kvällens första allsångsförsök innan Niehaus sätter sig vid sin pedal steel och duon bjuder på en av kvällens bästa med honky-tonk-tryckaren What’s she crying for.

Den här första kvällen av tre under Sverige-delen av turnén ligger tyngdpunkten på låtar från Kids in the street och från 2010 års Harlem River Blues, syskonplattor som är genomproducerade på ett sätt som inte är alldeles vanligt i Earles estetik. Efter sju låtar skickar Justin Townes ut Niehaus och gör tre låtar från Midnight at the movies på egen hand; They killed John Henry – låten om arbetarhjälten som dog efter att ha vunnit över bolagets nya ångdrivna borrmaskin, och Mamas Eyes där Justin goes for our tears and gets them.

Efter Earles akustiska set tappar konserten en aning i energi och trots låtar som Rogers Park, Christchurch Woman och White Gardenias är Nalen-publiken inte helt inställd på reciprocitet och då blir det motlut även för en skicklig konversatör som Earle som tar på sig sin del med en ursäkt om att vi är utsatta för första kvällen på turnén. Elegant.

Kvällen avslutas med en känslig blåfärgad version av Paul Simons Graceland följd av Harlem River Blues. Grindarna till Graceland står alltid öppna för denne egensinnige och förstklassige singersongwriter som har fått en nytändning efter flytten från hemstaden Nashville.

text & bild: Magnus Östnäs