Grekisk afton i Dómna Samíous efterföljd

Det nya numret av Lira rymmer bland mycket annat ett reportage från Aten, med fokus på den pånyttväckta rebetiko-scenen, som ju är en ganska modern och urban företeelse med blott hundra år på nacken. Men vi skriver också om en annan sida av den grekiska musiken, den myllrande mångsidiga traditionella folkmusiken som nu uppmärksammas på en upphottad och återutgiven skiva från svenska Caprice.

Music from Greece gavs ut i ett första utförande ut på lp 1980 med som huvudartist den grekiska folkmusikens grand old lady Dómna Samíou (1928–2012), som på sin tid både samlade in, katalogiserade, lyfte fram och även själv sjöng och spelade traditionell musik från olika delar av landet.

Nu på lördag uppmärksammas nyutgåvan av Music from Greece med ett arrangemang på Grekiska Kulturhuset i Stockholm, där den grekiska etnologen Miranda Terzopoulou ska berätta om grekisk folkmusik i allmänhet och nämnda Dómna Samíou i synnerhet.

Efter föredraget blir det musik av svensk-grekiska bandet Taximi.

PL