Första bokningarna till Stockholm Jazz klara

Roscoe Mitchell och Don Moye i The Art Ensemble of Chicago. Foto: Barbara Barefield.

Först ska vi förstås ta oss igenom den stundande festivalsommaren, men sen kommer hösten vare sig vi vill det eller inte och som ett ljus i det kyliga mörkret dyker då, som seden numera bjuder, Stockholm Jazz Festival upp den 11-12 oktober.

I dag släpper de sina första namn, där tre sticker ut som riktiga tungviktare. Eller vad sägs om John McLaughlins fusionprojekt The 4th

Dimension, Carla Bley Trio (nytt försök efter förra årets inställda spelning) och så ett 50-årsfirande The Art Ensemble of Chicago?

Det där sista är festivalchef Eric Birath kanske lite extra nöjd över:

– Att vi lyckats få hit The Art Ensemble of Chicago är oerhört roligt. Dessa veteraner är ute på sin femtioårsturné som band där de också ser tillbaka på och hyllar medlemmar som lämnat jordelivet, bland annat en stor trumpetförebild som Lester Bowie. En konsert med Art Ensemble liknar inget annat: det är en helhetsföreställning som är mer än musik.

Andra klara namn är Per ”Texas” Johansson med nytt album i bagaget, New York-kollektivet The Lesson GK, marockanska artisten Oum, australiska Sarah McKenzie, Oddjob och Isabella Lundgren med sitt Dylan-projekt.

Patrik Lindgren