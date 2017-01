Folkrocksångerskan Maggie Roche är död

Margaret A Roche, en del av folkrockiga syskontrion The Roches, har lämnat oss vid 65 års ålder. Maggie Roche hade kämpat mot cancern en längre tid. Hennes syster och bandkamrat Suzzy Roche skriver om bortgången på sin Facebooksida:

”Hon var en privat person, för känslig och blyg för den här världen, men till brädden fylld av liv, kärlek och talang.”

The Roches har sitt ursprung i ”deepest New Jersey” (som trion sjunger i låten We), närmare bestämt Park Ridge. Tre systrar av irländsk-amerikansk börd. Senare flyttade de till New York City. Maggie och systern Terre sjöng bakgrundsstämmor på Paul Simons album There goes rhymin’ Simon. Som duo släppte de 1975 albumet Seductive reasoning. När lillasyster Suzzy gick med var trion The Roches bildad. 1979 kom The Roches självbetitlade debut-lp, producerad av tidigare King Crimson-gitarristen Robert Fripp.

Trions sista album är Moonswept från 2007.

Kändaste låten är Maggies Roches komposition Hammond song, med dess karaktäristiska stämsång. Maggie Roche hade en ovanlig contralto-röst, med ett omfång mellan tenor och mezzosopran, och befann sig gärna i de lägre registren när Roche-systrarna sjöng sina harmonier.

Timo Kangas