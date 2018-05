Följ med Daniel Lemma till Addis

Ett av flera spännande reportage i det snart kommande nya numret av Lira är när vår reporter Lars Lovén hakar på Daniel Lemma under ett musikaliskt och personligt inspirationsbesök i Addis Abeba.

Där i Etiopiens metropol spelar han med såväl lokala stjärnor från ethiojazzkretsar som mer traditionella azmari-musiker. Planen är att dessa möten ska mynna ut i ett kommande skivsläpp.

Parallellt med detta har Daniel Lemma även spelat in en uppföljare till den ypperliga reggaeplattan Common ground som han släppte 2016 med Hot This Year Band. Den kommande skivan (ges ut i september) heter Punch of love och vi kan här bjuda på första singeln One small step i form av en video filmad av Eric Magassa i just Addis Abeba.