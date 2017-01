First Aid Kit i startgroparna

First Aid Kit befinner sig just nu i en studio i Portland, Oregon, där syskonduon spelar in sitt fjärde album. Exakt när uppföljaren till 2014 års album Stay gold kommer att släppas är inte avslöjat ännu, men ett hett tips är att den finns ute lagom till sommaren. Förväntningarna är stora då Stay gold lyckades sälja guld i England, platina i Sverige och därtill nådde förstaplatsen på topplistan här på hemmaplan.

I sommar har systrarna Söderberg också bokat in sig för två spelningar i Sverige. 19 juni spelar First Aid Kit på Gröna Lund i Stockholm och 21 juni är det Göteborgs tur då Lisebergs stora scen får besök.

text: Timo Kangas

foto: Nirrimi Firebrace