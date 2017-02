First Aid Kit hyllar Leonard Cohen på Dramaten

First Aid Kit är på gång med sitt nya, fjärde album som spelas in i USA. Det har Lira berättat om tidigare.

Nu står det även klart att den svenska syskonduon hyllar den nyligen bortgångna Leonard Cohen med två konserter på Dramatens stora scen. Alla intresserade bör pricka in 13 och 14 mars i kalendern. Who by fire? kallas föreställningarna.

Konserterna genomför systrarna Söderberg ihop med speciellt inbjudna gästartister och skådespelare ur Dramatens ensemble. Nina Zanjani, även regissör, och Maia Hansson Bergqvist medverkar från Dramaten.

– Sedan vi började med musik för tio år sedan har Leonard Cohen varit en ständig källa till inspiration. Han var en helt enastående låtskrivare. Hans språk är unikt. Varje rad, varje ord är meningsfullt. När han gick bort i november blev vi väldigt berörda och kände vi att vi verkligen ville göra en hyllningskonsert till vår idol, säger First Aid Kit i ett pressmeddelande.

First Aid Kit har ofta hyllats för just sina tolkningar av kollegors låtar. Emmylou Harris och Patti Smith är bara några som fått ta del av deras rörande versioner.

Förutom Dramatenkvällarna spelar First Aid Kit, som tidigare meddelats, på Gröna Lund 19 juni och på Liseberg 21 juni.

Text: Timo Kangas

Foto: Nirrimi Firebrace