Fasching firar fyrtio i Vitabergsparken

Ända sedan 1977 har det varit jazzklubb på Kungsgatan 63 i Stockholm – så Fasching firar svindlande 40 år i år.

I sensommar blir det fira av i dagarna två, men inte på själva Fasching utan i Vita Bergen där klubben intar Parkteatern den 19-20 augusti. ”Bara” fyra akter under de två dagarna men desto fler musiker på scen blir det – i synnerhet dag ett som bjuder på först Malin Wättring (bilden) Kvartett med Bohuslän Big Band och därefter Fire! Orchestra som ju är fler än nån orkar räkna.

Dag två bjuder på Isabella Lundgren med kvartett plus gäster och sedan Goran Kajfeš Subtropic Arkestra som vid det laget borde ha hunnit få ut sin nya skiva, den tredje och sista volymen av The reason why – Goran tycker kanske att vi borde ha fattat svarat nu?

Tanken från Fasching är att de två kvällarna ska utgöra en ”spegling av Faschings musikaliska själ; framåtsträvande modern jazz som tar konstformen till nya höjder men som står stadigt i traditionen.”

Text: Patrik Lindgren

Bild: Amanda Elsa Larsson