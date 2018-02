Färska svenska jazzkonserter i ny webbkanal

Vi berättade nyligen om den internationella webbsatsningen Qwest TV, tänkt som ett jazzens eget Netflix, med såväl livekonserter som dokumentärer i ämnet. Den är fortfarande i ett slags beta-stadium men bjuder redan på en hel del material, främst från inköpta arkiv med tidigare tv-sända och dvd-utgivna konserter.

Sedan en vecka tillbaka finns en svensk motsvarighet online, Jazztv.se, vars fokus åtminstone inledningsvis är helt på nyinspelade livekonserter på scener runt om i Sverige, inledningsvis främst Fasching i Stockholm. Som på bilden ovan där vi ser Melissa Aldana den 28 november i fjol.

Bakom det hela finns duon Bosse Lindström och Magnus Jonsson, två jazzdiggare med lång erfarenhet inom tv- respektive ljudproduktion, som nu förverkligar den tanke de burit på så länge.

Inspelningarna är av ypperlig teknisk klass filmade med både fasta och rörliga kameror – sex stycken kör de med – och studiomässigt ljud. Och siktet är högt: två konserter i veckan är målet att hinna producera.

Lyckas de kommer Jazztv.se att bli ett förnämligt nutidsarkiv över den jazz som spelas i Sverige.

I dagsläget finns ett tiotal konserter inspelade i höstas, men Bosse Lindström hälsar att en lång rad inspelningar är under slutredigering och kommer att läggas ut inom kort, däribland Jojje Wadenius i möte med Johan Norberg, Ida Sand med Lady sings the blues och en konsert med Peter Asplund och Isabella Lundgren.

Närmast på tur att spelas in är Sinne Eeg under hennes Sverigetur denna vecka och bluesmannen Torbjørn Risager & The Black Tornado.

Patrik Lindgren

PS: Just nu kan Liras läsare prova på tjänsten med 25% rabatt de första tre månaderna. Uppge koden JTV_46715ST så kostar det 59 kr i stället för 79 kr (cirka, priset är i dollar). Notera att abonnemanget löper på tills vidare, men det kan å andra sidan sägas upp när som helst med omedelbar verkan.