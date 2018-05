Fara å fjärden för jazzen

Artipelag satsar på jazzkvällar i sommar. Den svenska konsthallen bjuder på allt från Svante Thuresson till Edda Magnason.

Den vackert belägna konsthallen finns vid Baggensfjärden på Hålludden på Farstalandet i Värmdö kommun. Under sex kvällar framträder i sommar artister som Viktoria Tolstoy, Svante Thuresson, Ida Sand, Peter Asplund, Sharon Dyall, Per Texas Johansson och Edda Magnason. De kompas av ett husband under ledning av Max Schultz. Johanna Sannefors agerar konstnärlig ledare och programansvarig.

På Artipelag pågår även utställningen Bloomsbury Spirit, om den radikala Bloomsburygruppen, verksam i Storbritannien i början av 1900-talet. Utställningen hänger till 30 september.

27 juni Viktoria Tolstoy

30 juni Per Texas Johansson + hemlig gäst

11 juli Svante Thuresson

14 juli Ida Sand

18 juli Sharon Dyall & Peter Asplund

19 juli Edda Magnason

https://artipelag.se/publikt-evenemang/jazzsommar/