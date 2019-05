En uppriktig kärleksblandning från schlager till jazz

Vem kan komma på tanken att spela in en platta med allt från Lasse Dahlquist till Lars Färnlöf? Jo, vis- och jazzsångerskan Monica Söderberg har gjort just det på albumet Hjärtat på rätta stället – En uppriktig kärleksblandning tillsammans med Peter Lind and The Cabaret Band. Och det blev ett riktigt glädjerikt projekt.

– Jag drömmer om att göra en riktig jazzplatta, men jag gillar också äldre schlagers, berättar Monica Söderberg.

Hon har tidigare gjort flera visproduktioner, bland annat en mycket fin skiva med Olle Adolphsons musik.

– Jag har kunnat många schlagerlåtar utantill sedan jag var barn, och har gjort flera scenprogram där jag berättar om svensk populärmusik från anno dazumal och framåt till våra dagar.

Idén att spela in dem fick Monica Söderberg efter att hört Peter Linds Cabaret-band. De delar intresset och vurmen för schlagers.

Hur känns det att blanda materialet så friskt som ni har gjort på skivan?

– Jag tycker att skivan blev rolig och bra, om man tar med i bedömningen att vi spelade in alltihop på en och samma dag. Jag ser tusen detaljer man kunde fixat till bättre, men det tar vi på nästa platta!

Monica Söderberg har betalat hela projektet själv.

– Jag har ingen kunskap om var jag skulle ha sökt pengar. Är för övrigt absolut ingen administratör. Tummen mitt i handen när det gäller all struktur. Inga recensioner har jag fått ännu, men skivan spelades i radioprogrammet Da Capo för några veckor sedan.

Och på releasekonserten på Teaterstudio Lederman i februari var det fullsatt.

Text: Eva Nikell