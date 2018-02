Elvis Costello kommer till Sverige

Två dagar efter Björks konsert beträder Elvis Costello Dalhallas scen i Rättvik. Tillsammans med kompbandet The Imposters ger han en exklusiv konsert 16 juli.

Elvis Costellos karriär har hållit i sig i över 40 år. Mitt i punk- och new wave-explosionen stod han där, i sina glasögon, och blandade in country och singer-songwritergrepp i en tid då detta knappast var hårdvaluta. Så har Costello också visat sig vara en artist att räkna med i det långa loppet.

Pop, rock, punk, country, blues, R&B, jazz, klassiskt, opera… Britten har varit inblandad i många samarbeten, med storheter som Burt Bacharach, Johnny Cash, Paul McCartney, gitarristen Bill Frisell, Allen Toussaint, The Charles Mingus Orchestra, salsaartisten Ruben Blades, engelska folksångerskan June Tabor, The Chieftains, countrylegendaren Loretta Lynn, Brodsky Quartet, svenska mezzosopranen Anne Sofie von Otter, kompositören Roy Nathanson, hiphopparna The Roots, frun Diana Krall, och ofta med skivproducenten och låtskrivaren T Bone Burnett.

Ihop med tidiga kompbandet The Attractions, ur vilket det Dalhalla-aktuella The Imposters är sprunget, valdes han in i Rock & Roll Hall Of Fame 2003.

I februari 2017 spelade Elvis Costello i Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping. Lira recenserade Elvis Costellos tidigare konsert med Larkin Poe på Uppsala Konsert & Kongress i oktober 2014.

Timo Kangas