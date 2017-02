Dungen drabbar filmfestivalen

Mitt under pågående filmfestival i Göteborg anordnar bandet Dungen en helkväll i två delar på Pustervik. Lördagen den 4 februari kan alla hugade uppleva gruppen spela live till Lotte Reinigers stumfilm The adventures of Prince Achmed från 1926. Dungen framför den egenkomponerade musiken i sin helhet från Pusterviks stora scen.

Konsertens andra del blir en mer ”normal” Dungenkonsert, som om sådana existerade ens i fantasivärlden. Då serverar bandet det mesta och bästa från sin låtkatalog. Det finns en hel del att välja på vid det här laget, från det internationellt hyllade bandet där influenser från svensk folkmusik och progg möter psykedelia och mängder av andra godsaker.

Dungens mytomspunna demokassett firar 20-årsjubileum i år och 2001 kom den första, självbetitlade vinylskivan. Musiken till Häxan har ganska nyligen släppts på vinyl och cd.

Bandets medlemmar är också flitiga på andra håll. Trummisen Johan Holmgard hörs i bland annat Fire! Orchestra, Svenska Kaputt och The Amazing. I de två sistnämnda projekteten ingår även Dungens gitarrist Reine Fiske, som också spelar med Träd, Gräs och Stenar. Gustav Ejstes medverkar i ”supergruppen” Amason.

