Den 31 maj kommer Doug Seegers nya album A story I got to tell, hans första för ett större skivbolag och med tung producentuppbackning i form av legendariske Joe Henry. I dag släpps videon till hans singeln Demon seed, en film inspelad på Pythagoras industrimuseum i Norrtälje där det en gång tillverkades tändkulemotorer.

Texten skildrar hur Seegers letar efter sin flickvän i knarkkvartar och rivningskåkar för att räcka ut en hjälpande hand. Hela albumet uppges vara en redogörelse för det hårda liv han levt, osminkat men också utan självömkan.

PL