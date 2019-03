Storyn kring den återupptäckta countrysångaren Doug Seegers är långt i från slut, om nu någon trodde det. Fem år efter den närmast sagolika vändningen, då den länge bortglömde och av livet svårt ansatte sångaren plötsligt fick en ny chans – som han tog med besked – så är det nu dags för nästa steg.

Den 31 maj släpps albumet A story I got to tell, med i huvudsak egna låtar och självaste Joe Henry som producent.

Skivan blir hans första att släppas internationellt med ett stort skivbolag i ryggen, och sångerna uppges vara hans egna, öppenhjärtiga berättelser om det liv han levt.

