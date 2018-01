Doktorn fångad levande

Den som fångade Dr Lonnie Smith på hans senaste turné vet att den nu 75-årige hammondmaestron är lika vital och spjuveraktig som någonsin.

Förra studioalbumet Evolution innebar en återkomst för Smith till klassiska skivetiketten Blue Note, och detta följs nu upp av ett livealbum där Smith och band river av väl valda klassiker från jazzens finrum, från Wayne Shorters Juju via den kanske mer otippade tolkningen av Paul Simons 50 ways to leave your lover till den egenskrivna 70-talslåten och här titelspåret All in my mind.