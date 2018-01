Den sydafrikanske ikonen Hugh Masekela har avlidit

Trumpetaren Hugh Masekela, ofta kallad den sydafrikanska jazzens fader, har avlidit 78 år gammal efter en långvarig kamp mot prostatacancer. Detta meddelar familjen i ett uttalande på Masekelas hemsida.

Han var aktiv in i det sista, och gav ut ett album så sent som 2016 – det väl emottagna No borders.

Masekela var aktiv och orädd politiskt och blev en frontfigur för den sydafrikanska medborgarrättsrörelsen. 1976 skrev han Soweto blues inspirerad av upproren där, en sång som spelades in och blev en hit med Miriam Makeba, som Masekela var gift med en period på 1960-talet.

På filmklippet nedan framför de två låten på en hyllningsgala till Nelson Mandelas 70-årsdag 1988.

Text: Patrik Lindgren

Bild: hughmasekela.co.za