Countrylegendar till Sverige

Kris Kristofferson kommer till Sverige i sommar. 13 juni blir det en konsert på Uppsala Konsert & Kongress och 14 juni begår countryikonen Lisebergspremiär. Bara några dagar innan sångarens 81-årsdag som infaller 22 juni.

Låtar som Me and Bobby McGee, Help me make it through the night och Sunday mornin’ comin’ down har för evigt fäst den svenskättade amerikanen Kris Kristofferson i människors medvetanden. (Kristofersons farfar föddes i Nås i Dalarna och emigrerade till USA 1905.) Storheter som Elvis Presley, Johnny Cash, Bob Dylan, Jerry Lee Lewis och Janis Joplin har sjungit in hans kompositioner.

Kris Kristofferson är även välbekant från biografernas mörker. Filmmusik och skådespeleri – det verkar inte finnas mycket han inte klarar av. 1985 blev Kristofferson invald i The Songwriters Hall of Fame och 2004 var det dags för The Country Music Hall of Fame. Kristofferson har också förärats titeln Hedersambassadör av Dalarna; han blev den första utländska artisten som fick titeln.

Senaste albumet heter The Cedar Creek sessions och släpptes i juni. Dubbel-cd:n bjuder på nyinspelningar av Kristoffersons låtar.

I höstas var Kris Kristofferson i Sverige för fem slutsålda konserter, varav den i Konserthuset i Göteborg spelades in för sändning i SR P4. Inspelningen sänds 3 februari.

Timo Kangas