Chip Taylor ut på de svenska vägarna igen med ny skiva i säcken

I juni fick Chip Taylor äran att bli en av de invalda i Songwriters Hall Of Fame. Den 76-årige låtskrivaren och artisten tog sin plats tillsammans med kollegorna Tom Petty och Elvis Costello. Taylor är mannen bakom klassiska låtar som Wild thing och Angel of the morning.

Nu är det klart att Chip Taylor kommer till Skandinavien för en nästan månadslång turné i januari och februari. Han får sällskap av den norske pianisten och producenten Göran Grini. Chip Taylor släpper nya albumet A song I can live with i januari.

Turnédatum på Rootsy Live.