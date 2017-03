Broder Daniel blir till country i USA

När rosade Nashville-låtskrivaren och sångaren Gabriel Kelley bjöds in till tv-programmet Jills veranda fick han träffa svenska sångerskan Annika Norlin, som artist känd under namnen Säkert! och Hello Saferide. Det var två år sedan, men Gabriel Kelley hade redan rottrådar till Sverige. I 16-årsåldern bodde han i Lerum utanför Göteborg som utbytesstudent på det estetiska programmet. Det var där han fick en stor del av inspirationen till att bli den folk- och countryartist han är i dag.

Två album – debuten It don’t come easy och 2015 års Lighter shades of blue – har det blivit för Athens, Georgia-sonen Kelley och det mycket tack vare svenska skivbolaget och bokningsagenten Rootsy. Sverigeturnéer, festivaler och medverkan i program som Nyhetsmorgon och Musikhjälpen. Han är närmast aktuell med spelningar på Farm Shack BBQ i Lund (torsdag 2 mars) och Temperance i Östersund (fredag 3 mars).

Samtidigt kommer det senaste tecknet på Gabriel Kelleys USA-Sverige-romans. Den nya musikvideon är inspelad på Kelleys gård i Tennessee och bilderna illustrerar hans version av det insomnade Göteborgs-indie-flaggskeppet Broder Daniels låt Shoreline. Låten som är upphovet till det virusartade tillropet ”Spela Shoreline!”. Gästspel hos Håkan Hellström på Ullevi nästa?

Timo Kangas