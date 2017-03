Efter namn som Ane Brun, Sofia Jannok, Kristina Issa, Kajsa Grytt och TradAttack är det nu klart att även duon Bridget & Leif kommer till festivalen Urkult i Näsåker i sommar.

Duon passar på att släppa en fin liten video inspelad live i studio, där de återvänder till öppningsspåret på debutskivan Mountain meeting som gavs ut 2015. Det var en lika kaxig som lågmält monumental inledning, en över åtta minuter lång dubbel som kombinerar en nyskriven komposition (Newborough Sands) av Bridget Marsden med en polska efter finske spelmannen Johan Erik Taklax, här given titeln Through the eyes of a satellite.

För mig personligen var det där och då jag oåterkallerligen sögs in i paret Bridget & Leifs musikaliska universum och det är fortfarande bland det vackraste jag hört. Så: lite extra roligt att få bjuda på premiären av denna liveinspelning som ni hittar här nedanför!

Duon hälsar också att de för närvarande jobbar på sitt nästa album och räknar med att kunna spela en del nya låtar på Urkult.

text: Patrik Lindgren

bild: Agnes Stenlund