Breda gatan, Morgonrode och lite Zobop på Liras spellista

Vi börjar med ett band som begick scenpremiär i fredags, på Nordic Folk Alliance, samma dag som den här singeln släpptes. Henrik Cederblom är nu allt än någon gröngöling men kvartetten Zobop med bland andra ständigt utsökte Sten Källman på saxofoner är hans senaste projekt.

Raskt vidare till Norah Jones som i fredags samlade ihop en rad singlar till ett minialbumet där vi lyssnar in titelspåret Begin again.

Trion Egeland Edén Marin (Ånon, Mats och Mikael) har vi nosat på tidigare men nu finns hela deras album ute och vi väljer denna taktfasta Springar.

Gustaf Rosenberg presenterar sedan sin kvartett Amalia, som också är något av en första närmare presentation av denne pianist från Malmö vars debutalbum ges ut av pigga Havtorn Records.

Och närmast för tätt in på Triakel (som gav ut nya sitt album nyligen) kommer detta närbesläktade nya band, Breda Gatan kallat, där vi hör Emma Härdelin och Johanna Bölja Hertzberg på sång samt Kjell-Erik Eriksson på fiol och Ola Hertzberg på nyckelharpa. Hela albumet kommer i slutet av maj och – jo, att det här än en av årets skivor anas redan efter en första genomlyssning! Första singeln hör nu här.

Mer folktoner får vi från duon Oskar & Jonathan, Reuter och Larsson i efternamn. Vi fick en smyglyssning redan på senaste numrets Lira Lyssna, men nu är hela deras fina album ute, med gäster som Guro Kvifte Nesheim och Anna Larsson.

Daniel Karlsson Trio heter en av Sveriges mest framgångsrika jazzgrupper – de har vunnit både publikens och kritikernas hjärtan. Nu har de samlat sina bästa låtar på albumet So far, till vilken de de även skrivit en helt ny låt som vi här här.

Sen en norsk grupp som jag efter tips hållit ögonen på ett tag, och se, nu kommer äntligen en ny låt: den fina Kitte kitte med kvintetten Morgonrode, som möjligen skulle kunna petas in i ett mer akustiskt hörn av den värld där även Valkyrien Allstars bor? Helga Myhr heter i alla fall den ypperliga sångerskan som även spelar hardingfela.

Och hur avrundar vi detta då? Jo, vi lyssnar på Karine Polwarts avskalat utsökta tolkning av Waterboys klassiker The whole of the moon. Förstås.

Patrik Lindgren

PS: Nästa vecka pausar vi uppdateringarna av listan och firar påsk i stället …